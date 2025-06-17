Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Генри Сквайр - Далибор Сврчина 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Poznan: Генри СквайрДалибор Сврчина, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Poznan
Генри Сквайр
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
17 июня 2025
Далибор Сврчина
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далибор Сврчина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
54%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Игры 1/16 финала
17.06
Египет Fares Zakaria Чехия Мартин Крумич
0
2
1
6
6
7
Завершен
17.06
Польша Томаш Беркиета Польша Дэниел Михальски
0
2
4
6
6
7
Завершен
17.06
Испания Николас Алварес Варона Австрия Юрий Родионов
1
2
6
3
3
6
2
6
Завершен
17.06
Чехия Хайнек Бартон США Тоби Алекс Кодат
2
0
6
1
6
3
Завершен
17.06
Германия Diego Dedura-Palomero Франция Маттео Мартина
0
2
3
6
2
6
Завершен
17.06
Хорватия Мили Полжичак Чехия Зденек Колар
0
2
4
6
3
6
Завершен
17.06
Египет Fares Zakaria Италия Андрэ Пеллегрино
-
-
Отменен
17.06
Монако Валентин Вачерот Италия Лоренцо Джустино
0
2
2
6
4
6
Завершен
17.06
Германия Генри Сквайр Чехия Далибор Сврчина
0
2
4
6
6
7
Завершен
17.06
Чили Гарин Кристиан Россия Алексей Ватутин
2
0
6
1
6
0
Завершен
16.06
Австрия Филип Мизолич Польша Макс Касниковски
2
0
6
3
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA