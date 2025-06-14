Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Уогга Сити Уондерерс - ФК Бриндабелла Блюс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Уогга Сити УондерерсФК Бриндабелла Блюс, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Уогга Сити Уондерерс
Завершен
1 : 4
14 июня 2025
ФК Бриндабелла Блюс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Уогга Сити Уондерерс — ФК Бриндабелла Блюс

Команда Уогга Сити Уондерерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды ФК Бриндабелла Блюс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Уогга Сити Уондерерс
Уогга Сити Уондерерс
ФК Бриндабелла Блюс
Уогга Сити Уондерерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
ФК Бриндабелла Блюс
ФК Бриндабелла Блюс
3:4
Уогга Сити Уондерерс
Уогга Сити Уондерерс
Обзор
Игры 9 тур
14.06.2025
Canberra Juventus
3:3
Канберра Уайт Иглз
Завершен
14.06.2025
ФК АНУ
1:1
Белконнен Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Уогга Сити Уондерерс
1:4
ФК Бриндабелла Блюс
Завершен
Комментарии к матчу
