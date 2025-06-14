Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Canberra Juventus - Канберра Уайт Иглз 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Canberra JuventusКанберра Уайт Иглз, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Canberra Juventus
3'
54'
90+5'
Завершен
3 : 3
14 июня 2025
Канберра Уайт Иглз
44'
72'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Canberra Juventus icon
3'
Канберра Уайт Иглз icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Canberra Juventus icon
54'
Канберра Уайт Иглз icon
72'
Канберра Уайт Иглз icon
87'
Canberra Juventus icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
3'
Canberra Juventus - 1-ый Гол
7'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
10'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
11'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
14'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
27'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
28'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
33'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
38'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
44'
Канберра Уайт Иглз - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
54'
Canberra Juventus - 3-ий Гол
58'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
60'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
70'
Угловой
Canberra Juventus - Угловой
71'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
72'
Канберра Уайт Иглз - 4-ый Гол
87'
Канберра Уайт Иглз - 5-ый Гол
90+5'
Canberra Juventus - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Canberra Juventus — Канберра Уайт Иглз

История последних встреч

Canberra Juventus
Canberra Juventus
Канберра Уайт Иглз
Canberra Juventus
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Canberra Juventus
Canberra Juventus
4:0
Канберра Уайт Иглз
Канберра Уайт Иглз
Обзор

Статистика матча

Атаки
92
95
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
7
5
Игры 9 тур
14.06.2025
Canberra Juventus
3:3
Канберра Уайт Иглз
Завершен
14.06.2025
ФК АНУ
1:1
Белконнен Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Уогга Сити Уондерерс
1:4
ФК Бриндабелла Блюс
Завершен
Комментарии к матчу
