14.06.2025
Смотреть онлайн Canberra Juventus - Канберра Уайт Иглз 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Canberra Juventus — Канберра Уайт Иглз, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Canberra Juventus
3'
54'
90+5'
Завершен
3 : 3
14 июня 2025
Канберра Уайт Иглз
44'
72'
87'
Счет после первого тайма 1:1
Canberra Juventus
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
3'
Canberra Juventus - Угловой
3'
Canberra Juventus - 1-ый Гол
7'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
10'
Canberra Juventus - Угловой
11'
Canberra Juventus - Угловой
14'
Canberra Juventus - Угловой
27'
Canberra Juventus - Угловой
28'
Canberra Juventus - Угловой
33'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
38'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
44'
Канберра Уайт Иглз - 2-ой Гол
54'
Canberra Juventus - Угловой
54'
Canberra Juventus - 3-ий Гол
58'
Canberra Juventus - Угловой
60'
Canberra Juventus - Угловой
70'
Canberra Juventus - Угловой
71'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
72'
Канберра Уайт Иглз - 4-ый Гол
87'
Канберра Уайт Иглз - 5-ый Гол
90+5'
Canberra Juventus - 6-ый Гол
Превью матча Canberra Juventus — Канберра Уайт Иглз
История последних встреч
Canberra Juventus
Канберра Уайт Иглз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Canberra Juventus
4:0
Канберра Уайт Иглз
Статистика матча
Атаки
92
95
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
7
5
Игры 9 тур
