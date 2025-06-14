14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: ФК АНУ — Белконнен Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
ФК АНУ
30'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
15'
Белконнен Юнайтед - Угловой
19'
Белконнен Юнайтед - 1-ый Гол
30'
ФК АНУ - 2-ой Гол
32'
Белконнен Юнайтед - Угловой
37'
Белконнен Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
ФК АНУ - Угловой
64'
ФК АНУ - Угловой
75'
ФК АНУ - Угловой
76'
ФК АНУ - Угловой
79'
Белконнен Юнайтед - Угловой
80'
Белконнен Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
49
46
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
