Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК АНУ - Белконнен Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: ФК АНУБелконнен Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
ФК АНУ
30'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Белконнен Юнайтед
19'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Белконнен Юнайтед icon
19'
ФК АНУ icon
30'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Белконнен Юнайтед - Угловой
19'
Белконнен Юнайтед - 1-ый Гол
30'
ФК АНУ - 2-ой Гол
32'
Угловой
Белконнен Юнайтед - Угловой
37'
Угловой
Белконнен Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
64'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
75'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
76'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
79'
Угловой
Белконнен Юнайтед - Угловой
80'
Угловой
Белконнен Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК АНУ — Белконнен Юнайтед

История последних встреч

ФК АНУ
ФК АНУ
Белконнен Юнайтед
ФК АНУ
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
13.09.2025
Белконнен Юнайтед
Белконнен Юнайтед
1:3
ФК АНУ
ФК АНУ
Обзор
02.08.2025
Белконнен Юнайтед
Белконнен Юнайтед
3:1
ФК АНУ
ФК АНУ
Обзор

Статистика матча

Атаки
49
46
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 9 тур
14.06.2025
Canberra Juventus
3:3
Канберра Уайт Иглз
Завершен
14.06.2025
ФК АНУ
1:1
Белконнен Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Уогга Сити Уондерерс
1:4
ФК Бриндабелла Блюс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA