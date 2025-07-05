Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн О'Коннор Найтс - Таггеранонг Юнайтед 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: О'Коннор НайтсТаггеранонг Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hawker Football Centre.

МСК, 12 тур, Стадион: Hawker Football Centre
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
О'Коннор Найтс
24'
71'
Завершен
2 : 3
05 июля 2025
Таггеранонг Юнайтед
32'
51'
64'
О'Коннор Найтс icon
24'
Таггеранонг Юнайтед icon
32'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Таггеранонг Юнайтед icon
51'
Таггеранонг Юнайтед icon
64'
О'Коннор Найтс icon
71'
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,2
Текстовая трансляция
24'
О'Коннор Найтс - 1-ый Гол
31'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
32'
Таггеранонг Юнайтед - 2-ой Гол
42'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
45'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
51'
Таггеранонг Юнайтед - 3-ий Гол
55'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
64'
Таггеранонг Юнайтед - 4-ый Гол
71'
О'Коннор Найтс - 5-ый Гол
89'
Угловой
Таггеранонг Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,2

Превью матча О'Коннор Найтс — Таггеранонг Юнайтед

История последних встреч

О'Коннор Найтс
О'Коннор Найтс
Таггеранонг Юнайтед
О'Коннор Найтс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Таггеранонг Юнайтед
Таггеранонг Юнайтед
3:1
О'Коннор Найтс
О'Коннор Найтс
Обзор

Статистика матча

Атаки
46
69
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
7
11
Комментарии к матчу
