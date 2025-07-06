Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Гангалин Юнайтед - Йоогали 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Гангалин ЮнайтедЙоогали, 12 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gungahlin Enclosed Oval.

МСК, 12 тур, Стадион: Gungahlin Enclosed Oval
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Гангалин Юнайтед
8'
68'
75'
Завершен
3 : 1
06 июля 2025
Йоогали
25'
Смотреть онлайн
Гангалин Юнайтед icon
8'
Йоогали icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Гангалин Юнайтед icon
68'
Гангалин Юнайтед icon
75'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
8'
Гангалин Юнайтед - 1-ый Гол
13'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
15'
Угловой
Йоогали - Угловой
25'
Йоогали - 2-ой Гол
27'
Угловой
Йоогали - Угловой
28'
Угловой
Йоогали - Угловой
42'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Гангалин Юнайтед - Незабитый пенальти
49'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
68'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
68'
Гангалин Юнайтед - 3-ий Гол
72'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
75'
Гангалин Юнайтед - 4-ый Гол
90'
Угловой
Йоогали - Угловой
90+3'
Угловой
Йоогали - Угловой
90+3'
Угловой
Йоогали - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Гангалин Юнайтед — Йоогали

История последних встреч

Гангалин Юнайтед
Гангалин Юнайтед
Йоогали
Гангалин Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Гангалин Юнайтед
Гангалин Юнайтед
2:1
Йоогали
Йоогали
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гангалин Юнайтед Гангалин Юнайтед
50%
Йоогали Йоогали
50%
Атаки
107
92
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
15
12
