06.07.2025

Смотреть онлайн Канбера Хорватия ФК - Tigers FC 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Канбера Хорватия ФКTigers FC, 12 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Deakin Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: Deakin Stadium
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Канбера Хорватия ФК
20'
45+3'
68'
78'
Завершен
4 : 0
06 июля 2025
Tigers FC
Смотреть онлайн
Канбера Хорватия ФК icon
20'
Канбера Хорватия ФК icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Канбера Хорватия ФК icon
68'
Канбера Хорватия ФК icon
78'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Tigers FC - Угловой
20'
Канбера Хорватия ФК - 1-ый Гол
33'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
34'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
36'
Угловой
Tigers FC - Угловой
43'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
44'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
45+3'
Канбера Хорватия ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
53'
Угловой
Tigers FC - Угловой
60'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
68'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
68'
Канбера Хорватия ФК - 3-ий Гол
78'
Канбера Хорватия ФК - 4-ый Гол
85'
Угловой
Канбера Хорватия ФК - Угловой
90'
Угловой
Tigers FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1

Превью матча Канбера Хорватия ФК — Tigers FC

История последних встреч

Канбера Хорватия ФК
Канбера Хорватия ФК
Tigers FC
Канбера Хорватия ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Канбера Хорватия ФК
Канбера Хорватия ФК
2:3
Tigers FC
Tigers FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Канбера Хорватия ФК Канбера Хорватия ФК
47%
Tigers FC Tigers FC
53%
Атаки
73
74
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
16
8
Комментарии к матчу
