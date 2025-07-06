06.07.2025
Смотреть онлайн Канбера Хорватия ФК - Tigers FC 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Канбера Хорватия ФК — Tigers FC, 12 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Deakin Stadium.
МСК, 12 тур, Стадион: Deakin Stadium
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Канбера Хорватия ФК
20'
45+3'
68'
78'
Завершен
4 : 0
06 июля 2025
Канбера Хорватия ФК
45+3'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
16'
Tigers FC - Угловой
20'
Канбера Хорватия ФК - 1-ый Гол
33'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
34'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
36'
Tigers FC - Угловой
43'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
44'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
45+3'
Канбера Хорватия ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
53'
Tigers FC - Угловой
60'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
68'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
68'
Канбера Хорватия ФК - 3-ий Гол
78'
Канбера Хорватия ФК - 4-ый Гол
85'
Канбера Хорватия ФК - Угловой
90'
Tigers FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Превью матча Канбера Хорватия ФК — Tigers FC
История последних встреч
Канбера Хорватия ФК
Tigers FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Канбера Хорватия ФК
2:3
Tigers FC
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
73
74
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
16
8
Комментарии к матчу