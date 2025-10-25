Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : СКА-Хабаровск II — Динамо Санкт-Петербург , 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Ленина .

Превью матча СКА-Хабаровск II — Динамо Санкт-Петербург

Команда СКА-Хабаровск II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-13. Команда Динамо Санкт-Петербург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-11. Команда СКА-Хабаровск II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Динамо Санкт-Петербург забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Динамо Санкт-Петербург, в том матче победу одержали хозяева.