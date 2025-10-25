Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн СКА-Хабаровск II - Динамо Санкт-Петербург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: СКА-Хабаровск IIДинамо Санкт-Петербург, 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Ленина.

МСК, 29 тур, Стадион: Стадион имени Ленина
ПФЛ. 2-й дивизион
СКА-Хабаровск II
Завершен
0 : 6
25 октября 2025
Динамо Санкт-Петербург
Смотреть онлайн
Превью матча СКА-Хабаровск II — Динамо Санкт-Петербург

Команда СКА-Хабаровск II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-13. Команда Динамо Санкт-Петербург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-11. Команда СКА-Хабаровск II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Динамо Санкт-Петербург забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Динамо Санкт-Петербург, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

СКА-Хабаровск II
СКА-Хабаровск II
Динамо Санкт-Петербург
СКА-Хабаровск II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.07.2025
Динамо Санкт-Петербург
Динамо Санкт-Петербург
1:0
СКА-Хабаровск II
СКА-Хабаровск II
Обзор
Игры 29 тур
26.10.2025
Чертаново
1:1
Балтика Калининград II
Завершен
26.10.2025
Spartak Tambov
2:0
Арсенал-2
Завершен
26.10.2025
Dinamo Vologda
3:0
ФК Тверь
Завершен
26.10.2025
Cosmos Dolgoprudny
0:0
ФК Коломна
Завершен
26.10.2025
Спартак-2
1:1
Звезда Санкт-Петербург
Завершен
26.10.2025
ФК Череповец
1:1
Енисей II
Завершен
26.10.2025
Зенит-2
4:0
Сатурн Раменское
Завершен
26.10.2025
FC Irkutsk 2020
0:0
Торпедо Владимир
Завершен
25.10.2025
Знамя
2:0
Металлург Липецк
Завершен
25.10.2025
ФК Рязань
2:1
ФК Квант Обнинск
Завершен
25.10.2025
Зенит Пенза
2:1
Строгино
Завершен
25.10.2025
Салют Белгород
1:0
Ротор-Волгоград-2
Завершен
25.10.2025
СКА-Хабаровск II
0:6
Динамо Санкт-Петербург
Завершен
24.10.2025
Родина-М
0:3
Динамо Брянск
Завершен
Комментарии к матчу
