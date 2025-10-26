Превью матча FC Irkutsk 2020 — Торпедо Владимир

Команда FC Irkutsk 2020 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-9. Команда Торпедо Владимир, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-6. Команда FC Irkutsk 2020 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торпедо Владимир забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Торпедо Владимир, в том матче сыграли вничью.