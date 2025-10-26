Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн FC Irkutsk 2020 - Торпедо Владимир 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: FC Irkutsk 2020Торпедо Владимир, 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zenit Stadium Irkutsk.

МСК, 29 тур, Стадион: Zenit Stadium Irkutsk
ПФЛ. 2-й дивизион
FC Irkutsk 2020
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Торпедо Владимир
Смотреть онлайн
Превью матча FC Irkutsk 2020 — Торпедо Владимир

Команда FC Irkutsk 2020 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-9. Команда Торпедо Владимир, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-6. Команда FC Irkutsk 2020 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торпедо Владимир забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Торпедо Владимир, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

FC Irkutsk 2020
FC Irkutsk 2020
Торпедо Владимир
FC Irkutsk 2020
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.07.2025
Торпедо Владимир
Торпедо Владимир
2:2
FC Irkutsk 2020
FC Irkutsk 2020
Обзор
Игры 29 тур
26.10.2025
Чертаново
1:1
Балтика Калининград II
Завершен
26.10.2025
Spartak Tambov
2:0
Арсенал-2
Завершен
26.10.2025
Dinamo Vologda
3:0
ФК Тверь
Завершен
26.10.2025
Cosmos Dolgoprudny
0:0
ФК Коломна
Завершен
26.10.2025
Спартак-2
1:1
Звезда Санкт-Петербург
Завершен
26.10.2025
ФК Череповец
1:1
Енисей II
Завершен
26.10.2025
Зенит-2
4:0
Сатурн Раменское
Завершен
26.10.2025
FC Irkutsk 2020
0:0
Торпедо Владимир
Завершен
25.10.2025
Знамя
2:0
Металлург Липецк
Завершен
25.10.2025
ФК Рязань
2:1
ФК Квант Обнинск
Завершен
25.10.2025
Зенит Пенза
2:1
Строгино
Завершен
25.10.2025
Салют Белгород
1:0
Ротор-Волгоград-2
Завершен
25.10.2025
СКА-Хабаровск II
0:6
Динамо Санкт-Петербург
Завершен
24.10.2025
Родина-М
0:3
Динамо Брянск
Завершен
Комментарии к матчу
