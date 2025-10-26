Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Чертаново - Балтика Калининград II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: ЧертановоБалтика Калининград II, 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Салют.

МСК, 29 тур, Стадион: Стадион Салют
ПФЛ. 2-й дивизион
Чертаново
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Балтика Калининград II
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Чертаново — Балтика Калининград II

Команда Чертаново в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-16. Команда Балтика Калининград II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Чертаново в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Балтика Калининград II забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Балтика Калининград II, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Чертаново
Чертаново
Балтика Калининград II
Чертаново
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.07.2025
Балтика Калининград II
Балтика Калининград II
3:3
Чертаново
Чертаново
Обзор

Статистика матча

Атаки
113
111
Угловые
6
4
Игры 29 тур
26.10.2025
Чертаново
1:1
Балтика Калининград II
Завершен
26.10.2025
Spartak Tambov
2:0
Арсенал-2
Завершен
26.10.2025
Dinamo Vologda
3:0
ФК Тверь
Завершен
26.10.2025
Cosmos Dolgoprudny
0:0
ФК Коломна
Завершен
26.10.2025
Спартак-2
1:1
Звезда Санкт-Петербург
Завершен
26.10.2025
ФК Череповец
1:1
Енисей II
Завершен
26.10.2025
Зенит-2
4:0
Сатурн Раменское
Завершен
26.10.2025
FC Irkutsk 2020
0:0
Торпедо Владимир
Завершен
25.10.2025
Знамя
2:0
Металлург Липецк
Завершен
25.10.2025
ФК Рязань
2:1
ФК Квант Обнинск
Завершен
25.10.2025
Зенит Пенза
2:1
Строгино
Завершен
25.10.2025
Салют Белгород
1:0
Ротор-Волгоград-2
Завершен
25.10.2025
СКА-Хабаровск II
0:6
Динамо Санкт-Петербург
Завершен
24.10.2025
Родина-М
0:3
Динамо Брянск
Завершен
