Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : Чертаново — Балтика Калининград II , 29 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Салют .

Превью матча Чертаново — Балтика Калининград II

Команда Чертаново в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-16. Команда Балтика Калининград II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Чертаново в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Балтика Калининград II забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Балтика Калининград II, в том матче сыграли вничью.