Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Bentleigh Greens Women - Бокс Хилл Юнайтед (жен) 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Bentleigh Greens WomenБокс Хилл Юнайтед (жен), 15 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Bentleigh Greens Women
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Бокс Хилл Юнайтед (жен)
52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Бокс Хилл Юнайтед (жен) icon
52'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
11'
Угловой
Bentleigh Greens Women - Угловой
32'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
38'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
45+1'
Угловой
Bentleigh Greens Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - 1-ый Гол
77'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
90'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
90+2'
Угловой
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Bentleigh Greens Women — Бокс Хилл Юнайтед (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Bentleigh Greens Women Bentleigh Greens Women
50%
Бокс Хилл Юнайтед (жен) Бокс Хилл Юнайтед (жен)
50%
Атаки
63
116
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
12
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
2 Января
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2 Января
21:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Дрезден Дрезден
2 Января
21:30
Кёльнер Кёльнер
Тайгерз Тайгерз
2 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Швеннингер Швеннингер
2 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA