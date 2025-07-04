04.07.2025
Смотреть онлайн Bentleigh Greens Women - Бокс Хилл Юнайтед (жен) 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Bentleigh Greens Women — Бокс Хилл Юнайтед (жен), 15 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
11'
Bentleigh Greens Women - Угловой
32'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
38'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
45+1'
Bentleigh Greens Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - 1-ый Гол
77'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
90'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
90+2'
Бокс Хилл Юнайтед (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
63
116
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
12
