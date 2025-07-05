Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Саут Мельбурн (жен) - Хайдельберг Юнайтед (жен) 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Саут Мельбурн (жен)Хайдельберг Юнайтед (жен), 15 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Саут Мельбурн (жен)
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
Хайдельберг Юнайтед (жен)
14'
Смотреть онлайн
Heidelberg United Women icon
14'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
11'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
12'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
14'
Heidelberg United Women - 1-ый Гол
28'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
50'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
52'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
55'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
70'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
74'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
85'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
86'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
90'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
90'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
90+2'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
90+5'
Угловой
Саут Мельбурн (жен) - Угловой
Превью матча Саут Мельбурн (жен) — Хайдельберг Юнайтед (жен)

История последних встреч

Саут Мельбурн (жен)
Саут Мельбурн (жен)
Хайдельберг Юнайтед (жен)
Саут Мельбурн (жен)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Саут Мельбурн (жен)
Саут Мельбурн (жен)
4:1
Хайдельберг Юнайтед (жен)
Хайдельберг Юнайтед (жен)
Обзор

Статистика матча

Атаки
51
55
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
