05.07.2025
Смотреть онлайн Аламейн (жен) - Буллин Лайонс - Женщины 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Аламейн (жен) — Буллин Лайонс - Женщины, 15 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Аламейн (жен)
42'
Завершен
1 : 3
05 июля 2025
Буллин Лайонс - Женщины
39'
56'
79'
Alamein FC Women
42'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
17'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
18'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
39'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
39'
Буллин Лайонс - Женщины - 1-ый Гол
42'
Alamein FC Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
56'
Буллин Лайонс - Женщины - 3-ий Гол
61'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
68'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
69'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
79'
Буллин Лайонс - Женщины - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Аламейн (жен) — Буллин Лайонс - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
86
113
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
5
11
Комментарии к матчу