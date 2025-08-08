Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Монтеррей - Шарлотт 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: МонтеррейШарлотт, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Keylor Herrera.

МСК, 3 тур, Стадион: Бэнк оф Америка Стэдиум
Leagues Cup
Монтеррей
Завершен
0 : 2
08 августа 2025
Шарлотт
Tyger Smalls 60'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Tyger Smalls icon
60'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Монтеррей - Угловой
13'
Угловой
Шарлотт - Угловой
13'
Угловой
Шарлотт - Угловой
29'
Угловой
Шарлотт - Угловой
33'
Угловой
Монтеррей - Угловой
33'
Угловой
Монтеррей - Угловой
39'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Монтеррей - Угловой
55'
Угловой
Шарлотт - Угловой
60'
Tyger Smalls - 2-ой Гол
72'
Угловой
Монтеррей - Угловой
86'
Угловой
Монтеррей - Угловой
90+1'
Угловой
Монтеррей - Угловой
90+1'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Монтеррей — Шарлотт

Команда Монтеррей в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7.

Монтеррей Монтеррей
22
Мексика
Luis Cardenas
4
Мексика
Victor Guzman
15
Мексика
Эктор Морено
23
Мексика
Luis Gustavo Sanchez Saucedo
14
Мексика
Erick Aguirre
8
Испания
Оливер Торрес
35
Мексика
Iker Fimbres
3
Мексика
Gerardo Arteaga
31
Мексика
Michell Rodriguez
192
Мексика
Joaquin Moxica
29
Аргентина
Лукаш Окампос
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт
Шарлотт Шарлотт
22
США
Дэвид Бингэм
14
Англия
Натан Бирн
6
Новая Зеландия
Билл Туйлома
4
США
Andrew Privett
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
8
Англия
Эшли Вэствуд
19
США
Эрик Уильямсон
23
Сербия
Nikola Petkovic
36
США
Brandon Cambridge
17
Израиль
Idan Gorno
25
Tyger Smalls
Тренер
Англия
Дин Смит

Статистика матча

Владение мячом
Монтеррей Монтеррей
68%
Шарлотт Шарлотт
32%
Атаки
143
61
Угловые
9
4
Фолы
9
12
Удары (всего)
8
4
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Keylor Herrera (Коста-Рика).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Keylor Herrera назначал пенальти

Комментарии к матчу
