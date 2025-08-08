Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Хуарес 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк Ред БуллзХуарес, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.

МСК, 3 тур, Стадион: Ред Булл Арена
Leagues Cup
Нью-Йорк Ред Буллз
Шон Нилис 47'
Завершен
6 : 4
08 августа 2025
Хуарес
Оскар Эступиньян 87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Шон Нилис icon
47'
Оскар Эступиньян icon
87'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0
NY Red Bulls
Пенальти
Хуарес icon
Пенальти
NY Red Bulls
Пенальти
NY Red Bulls
Пенальти
Хуарес icon
Пенальти
NY Red Bulls
Пенальти
Хуарес icon
Пенальти
NY Red Bulls
Пенальти
Текстовая трансляция
22'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
47'
Шон Нилис - 1-ый Гол
51'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
75'
Угловой
Хуарес - Угловой
82'
Угловой
Хуарес - Угловой
87'
Оскар Эступиньян - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0
1-ый
NY Red Bulls - Пенальти
1-ый
Хуарес - Пенальти
2-ой
NY Red Bulls - Пенальти
3-ий
NY Red Bulls - Пенальти
4-ый
Хуарес - Пенальти
4-ый
NY Red Bulls - Пенальти
5-ый
Хуарес - Пенальти
5-ый
NY Red Bulls - Пенальти

Превью матча Нью-Йорк Ред Буллз — Хуарес

Команда Нью-Йорк Ред Буллз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда Хуарес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Нью-Йорк Ред Буллз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуарес забивает 1, пропускает 1.

Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
1
США
AJ Marcucci
3
Швеция
Noah Eile
12
США
Dylan Nealis
26
США
Тим Паркер
8
Peter Stroud
75
США
Daniel Edelman
70
Коста-Рика
Andy Rojas
19
Венесуэла
Викельман Кармона
14
Чили
Marcelo Morales
7
Польша
Wiktor Bogacz
16
США
Julian Hall
Тренер
Германия
Сандро Шварц
Хуарес Хуарес
1
Мексика
Sebastian Jurado
2
Колумбия
Jesus Murillo
4
Мексика
Manuel Mayorga
5
Мексика
Denzell Garcia
3
Колумбия
Moises Mosquera
18
Колумбия
Homer Martinez
8
Guilherme Castilho Carvalho
19
Колумбия
Оскар Эступиньян
21
Португалия
Ricardinho
11
Панама
Хосе Луис Родригез
9
Бразилия
Madson
Тренер
Martin Varini

Статистика матча

Атаки
45
32
Угловые
2
2
Фолы
11
13
Удары (всего)
3
12
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Alfonso Caceres Hernandez (Мексика).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Victor Alfonso Caceres Hernandez назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA