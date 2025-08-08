Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Хуарес 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк Ред Буллз — Хуарес, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.