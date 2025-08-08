Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Хуарес 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк Ред Буллз — Хуарес, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.
Превью матча Нью-Йорк Ред Буллз — Хуарес
Команда Нью-Йорк Ред Буллз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда Хуарес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Нью-Йорк Ред Буллз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуарес забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Alfonso Caceres Hernandez (Мексика).
За последние 8 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Victor Alfonso Caceres Hernandez назначал пенальти