Смотреть онлайн Круз Азул - Колорадо Рэпидз 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Круз Азул — Колорадо Рэпидз, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Joe Dickerson.
Превью матча Круз Азул — Колорадо Рэпидз
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joe Dickerson (США).
За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Joe Dickerson назначал пенальти