Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Круз Азул - Колорадо Рэпидз 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Круз АзулКолорадо Рэпидз, 3 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Joe Dickerson.

МСК, 3 тур, Стадион: Стабхаб Сентер
Leagues Cup
Круз Азул
Wayne Frederick 43'
Ignacio Rivero 78'
Завершен
7 : 6
08 августа 2025
Колорадо Рэпидз
Rafael Navarro 3'
Андреас Макссо 41'
Андреас Макссо 41'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Rafael Navarro icon
3'
Андреас Макссо icon
41'
Андреас Макссо icon
41'
Wayne Frederick icon
43'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,2
Ignacio Rivero icon
78'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Колорадо Рэпидз icon
Пенальти
Круз Азул
Пенальти
Круз Азул
Пенальти
Колорадо Рэпидз icon
Пенальти
Круз Азул
Пенальти
Колорадо Рэпидз icon
Пенальти
Круз Азул
Пенальти
Колорадо Рэпидз icon
Пенальти
Круз Азул
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
3'
Rafael Navarro - 1-ый Гол
13'
Угловой
Круз Азул - Угловой
27'
Угловой
Круз Азул - Угловой
38'
Угловой
Круз Азул - Угловой
41'
Андреас Макссо - 2-ой Гол
41'
Андреас Макссо - 2-ой Гол
43'
Frederick - 3-ий Гол
45+5'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 2,2
49'
Угловой
Круз Азул - Угловой
72'
Угловой
Круз Азул - Угловой
78'
Ignacio Rivero - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
1-ый
Колорадо Рэпидз - Пенальти
1-ый
Круз Азул - Пенальти
2-ой
Круз Азул - Пенальти
3-ий
Колорадо Рэпидз - Пенальти
3-ий
Круз Азул - Пенальти
4-ый
Колорадо Рэпидз - Пенальти
4-ый
Круз Азул - Пенальти
5-ый
Колорадо Рэпидз - Пенальти
5-ый
Круз Азул - Пенальти

Превью матча Круз Азул — Колорадо Рэпидз

Круз Азул Круз Азул
23
Колумбия
Кевин Майер
4
Колумбия
Willer Ditta
6
Мексика
Erik Lira
33
Аргентина
Gonzalo Piovi
15
Уругвай
Ignacio Rivero
19
Мексика
Карлос Родригес
8
Аргентина
Лорензо Фаравелли
29
Аргентина
Carlos Rotondi
194
Мексика
Amaury Morales Rosas
9
Мексика
Ангел Сепулведа
18
Аргентина
Luka Romero
Тренер
Аргентина
Nicolas Larcamon
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
41
Дания
Nicolas Defreitas Hansen
4
США
Реджи Кэннон
5
Дания
Андреас Макссо
99
США
Jackson Travis
24
США
Noah Cobb
23
США
Коул Бассетт
13
Тринидад и Тобаго
Wayne Frederick
47
Канада
Sydney Wathuta
16
США
Alex Harris
18
США
Sam Bassett
9
Бразилия
Rafael Navarro
Тренер
США
Крис Армас

Статистика матча

Владение мячом
Круз Азул Круз Азул
61%
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
39%
Атаки
131
77
Угловые
5
2
Фолы
16
11
Удары (всего)
24
8
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
13
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joe Dickerson (США).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Joe Dickerson назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Февраля
22:45
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 Февраля
19:30
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Февраля
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
8 Февраля
20:30
Болонья Болонья
Парма Парма
8 Февраля
14:30
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
8 Февраля
22:45
Милан Милан
Комо Комо
8 Февраля
17:00
Ницца Ницца
Монако Монако
8 Февраля
17:00
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
8 Февраля
20:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
8 Февраля
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA