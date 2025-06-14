14.06.2025
Смотреть онлайн Bay FC Women - Орландо Прайд - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Bay FC Women — Орландо Прайд - Женщины, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
США - NWSL - Женщины
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
3'
Bay FC Women - Угловой
6'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
26'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
26'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
36'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Bay FC Women - Угловой
59'
Орландо Прайд - Женщины - 1-ый Гол
64'
Bay FC Women - Угловой
75'
Bay FC Women - Угловой
78'
Bay FC Women - Угловой
82'
Bay FC Women - Угловой
88'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
90+8'
Bay FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
122
115
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
4
