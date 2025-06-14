14.06.2025
МСК, 12 тур, Стадион: Рио Тинто
США - NWSL - Женщины
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Готэм (жен)
9'
45+1'
58'
Gotham FC Women
45+1'
Gotham FC Women
58'
Текстовая трансляция
9'
Gotham FC Women - 1-ый Гол
22'
Gotham FC Women - Угловой
28'
Gotham FC Women - Угловой
29'
Gotham FC Women - Угловой
34'
Gotham FC Women - Угловой
45+1'
Gotham FC Women - 2-ой Гол
58'
Gotham FC Women - 3-ий Гол
90+3'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
64
90
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
5
