14.06.2025

Смотреть онлайн Юта Роялс - Женщины - Готэм (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Юта Роялс - ЖенщиныГотэм (жен), 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.

МСК, 12 тур, Стадион: Рио Тинто
США - NWSL - Женщины
Юта Роялс - Женщины
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Готэм (жен)
9'
45+1'
58'
Смотреть онлайн
Gotham FC Women icon
9'
Gotham FC Women icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,3
Gotham FC Women icon
58'
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,3
Текстовая трансляция
9'
Gotham FC Women - 1-ый Гол
22'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
28'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
29'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
34'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
45+1'
Gotham FC Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,3
58'
Gotham FC Women - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,3

Превью матча Юта Роялс - Женщины — Готэм (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Юта Роялс - Женщины Юта Роялс - Женщины
47%
Готэм (жен) Готэм (жен)
53%
Атаки
64
90
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
5
Игры 12 тур
15.06.2025
Портленд Торнс
2:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
15.06.2025
Ангел Сити (жен)
1:2
Норт Каролина Кураж
Завершен
15.06.2025
Kansas City Current Women
4:2
Расинг Луисвилл (жен)
Завершен
15.06.2025
Ред Старс
2:2
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
14.06.2025
Bay FC Women
0:1
Орландо Прайд - Женщины
Завершен
14.06.2025
Юта Роялс - Женщины
0:3
Готэм (жен)
Завершен
14.06.2025
Хьюстон Даш - Женщины
2:3
San Diego Wave Women
Завершен
Комментарии к матчу
