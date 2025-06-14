14.06.2025
Смотреть онлайн Хьюстон Даш - Женщины - San Diego Wave Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Хьюстон Даш - Женщины — San Diego Wave Women, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум.
МСК, 12 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Хьюстон Даш - Женщины
61'
68'
Завершен
2 : 3
14 июня 2025
San Diego Wave Women
17'
36'
51'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
San Diego Wave Women - Угловой
2'
San Diego Wave Women - Угловой
3'
San Diego Wave Women - Угловой
7'
San Diego Wave Women - Угловой
15'
San Diego Wave Women - Угловой
17'
San Diego Wave Women - 1-ый Гол
25'
San Diego Wave Women - Угловой
27'
San Diego Wave Women - Угловой
36'
San Diego Wave Women - 2-ой Гол
43'
San Diego Wave Women - Угловой
44'
San Diego Wave Women - Угловой
51'
San Diego Wave Women - 3-ий Гол
58'
San Diego Wave Women - Угловой
61'
Хьюстон Даш - Женщины - 4-ый Гол
68'
Хьюстон Даш - Женщины - 5-ый Гол
75'
San Diego Wave Women - Угловой
90+4'
San Diego Wave Women - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
44
41
Угловые
0
12
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
6
17
