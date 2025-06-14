Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Хьюстон Даш - Женщины - San Diego Wave Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Хьюстон Даш - ЖенщиныSan Diego Wave Women, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум.

МСК, 12 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Хьюстон Даш - Женщины
61'
68'
Завершен
2 : 3
14 июня 2025
San Diego Wave Women
17'
36'
51'
San Diego Wave Women icon
17'
San Diego Wave Women icon
36'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
San Diego Wave Women icon
51'
Хьюстон Даш - Женщины icon
61'
Хьюстон Даш - Женщины icon
68'
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
2'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
3'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
7'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
15'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
17'
San Diego Wave Women - 1-ый Гол
25'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
27'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
36'
San Diego Wave Women - 2-ой Гол
43'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
44'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
51'
San Diego Wave Women - 3-ий Гол
58'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
61'
Хьюстон Даш - Женщины - 4-ый Гол
68'
Хьюстон Даш - Женщины - 5-ый Гол
75'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
90+4'
Угловой
San Diego Wave Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,2

Превью матча Хьюстон Даш - Женщины — San Diego Wave Women

Статистика матча

Владение мячом
Хьюстон Даш - Женщины Хьюстон Даш - Женщины
50%
San Diego Wave Women San Diego Wave Women
50%
Атаки
44
41
Угловые
0
12
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
6
17
Игры 12 тур
15.06.2025
Портленд Торнс
2:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
15.06.2025
Ангел Сити (жен)
1:2
Норт Каролина Кураж
Завершен
15.06.2025
Kansas City Current Women
4:2
Расинг Луисвилл (жен)
Завершен
15.06.2025
Ред Старс
2:2
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
14.06.2025
Bay FC Women
0:1
Орландо Прайд - Женщины
Завершен
14.06.2025
Юта Роялс - Женщины
0:3
Готэм (жен)
Завершен
14.06.2025
Хьюстон Даш - Женщины
2:3
San Diego Wave Women
Завершен
Комментарии к матчу
