Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — U19 Аллсвенскан, Содра : Гётеборг (19) — АИК (19) , 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гамла Уллеви .

Превью матча Гётеборг (19) — АИК (19)

Команда Гётеборг (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-18. Команда АИК (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-26. Команда Гётеборг (19) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. АИК (19) забивает 2, пропускает 3.