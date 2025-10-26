Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Kalmar - Броммапойкарна (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияU19 Аллсвенскан, Содра: KalmarБроммапойкарна (19), 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гульдфогельн Арена.

МСК, 25 тур, Стадион: Гульдфогельн Арена
U19 Аллсвенскан, Содра
Kalmar
Отменен
- : -
26 октября 2025
Броммапойкарна (19)
Превью матча Kalmar — Броммапойкарна (19)

Команда Kalmar в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-24. Команда Броммапойкарна (19), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-19. Команда Kalmar в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Броммапойкарна (19) забивает 2, пропускает 2.

Игры 25 тур
26.10.2025
Kalmar
-:-
Броммапойкарна (19)
Отменен
26.10.2025
Sundsvall
3:2
Мальме
Завершен
25.10.2025
Гётеборг (19)
-:-
АИК (19)
Отменен
25.10.2025
Эльфсборг (19)
-:-
Юргорден (19)
Отменен
25.10.2025
Хаммарбю (19)
0:1
Хеккен (19)
Завершен
25.10.2025
Сириус (19)
4:3
Норрчёпинг (19)
Завершен
25.10.2025
Хальмстад (19)
1:4
Хельсинборг (19)
Завершен
Комментарии к матчу
