Смотреть онлайн Kalmar - Броммапойкарна (19) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — U19 Аллсвенскан, Содра: Kalmar — Броммапойкарна (19), 25 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гульдфогельн Арена.
Превью матча Kalmar — Броммапойкарна (19)
Команда Kalmar в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-24. Команда Броммапойкарна (19), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-19. Команда Kalmar в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Броммапойкарна (19) забивает 2, пропускает 2.