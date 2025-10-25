Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — U19 Аллсвенскан, Содра : Эльфсборг (19) — Юргорден (19) , 25 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борас Арена .

Превью матча Эльфсборг (19) — Юргорден (19)

Команда Эльфсборг (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-34. Команда Юргорден (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 26-26. Команда Эльфсборг (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Юргорден (19) забивает 3, пропускает 3.