20.07.2025

Смотреть онлайн Пучхон - ФК Чунгнам Асан 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: ПучхонФК Чунгнам Асан, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bucheon Stadium.

МСК, 21 тур, Стадион: Bucheon Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Пучхон
13'
45+2'
47'
67'
68'
Завершен
5 : 3
20 июля 2025
ФК Чунгнам Асан
3'
57'
60'
Смотреть онлайн
ФК Чунгнам Асан icon
3'
Пучхон FC 1995 icon
13'
Пучхон FC 1995 icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Пучхон FC 1995 icon
47'
ФК Чунгнам Асан icon
57'
ФК Чунгнам Асан icon
60'
Пучхон FC 1995 icon
67'
Пучхон FC 1995 icon
68'
Матч закончился со счётом 5:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
3'
ФК Чунгнам Асан - 1-ый Гол
13'
Пучхон FC 1995 - 2-ой Гол
25'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
40'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
41'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
44'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
45+2'
Пучхон FC 1995 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
47'
Пучхон FC 1995 - 4-ый Гол
57'
ФК Чунгнам Асан - 5-ый Гол
60'
ФК Чунгнам Асан - 6-ый Гол
63'
Угловой
Пучхон FC 1995 - Угловой
67'
Пучхон FC 1995 - 7-ый Гол
68'
Пучхон FC 1995 - 8-ый Гол
71'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
90'
Угловой
ФК Чунгнам Асан - Угловой
Матч закончился со счётом 5:3

Превью матча Пучхон — ФК Чунгнам Асан

История последних встреч

Пучхон
Пучхон
ФК Чунгнам Асан
Пучхон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
ФК Чунгнам Асан
ФК Чунгнам Асан
3:0
Пучхон
Пучхон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пучхон Пучхон
50%
ФК Чунгнам Асан ФК Чунгнам Асан
50%
Атаки
86
106
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
