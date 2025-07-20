Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Гёнгхам - Инчхон Юн 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: ГёнгхамИнчхон Юн, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чангвон.

МСК, 21 тур, Стадион: Чангвон
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Гёнгхам
Завершен
0 : 2
20 июля 2025
Инчхон Юн
86'
90+8'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Инчхон Юн icon
86'
Инчхон Юн icon
90+8'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Гёнгхам - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
47'
Угловой
Инчхон Юн - Угловой
55'
Угловой
Инчхон Юн - Угловой
62'
Угловой
Гёнгхам - Угловой
66'
Угловой
Инчхон Юн - Угловой
76'
Инчхон Юн - Незабитый пенальти
82'
Угловой
Инчхон Юн - Угловой
86'
Инчхон Юн - 1-ый Гол
90+1'
Угловой
Инчхон Юн - Угловой
90+8'
Инчхон Юн - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1

Превью матча Гёнгхам — Инчхон Юн

Статистика матча

Владение мячом
Гёнгхам Гёнгхам
50%
Инчхон Юн Инчхон Юн
50%
Атаки
65
62
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
