20.07.2025
Смотреть онлайн Гёнгхам - Инчхон Юн 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Гёнгхам — Инчхон Юн, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чангвон.
МСК, 21 тур, Стадион: Чангвон
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Текстовая трансляция
30'
Гёнгхам - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
47'
Инчхон Юн - Угловой
55'
Инчхон Юн - Угловой
62'
Гёнгхам - Угловой
66'
Инчхон Юн - Угловой
76'
Инчхон Юн - Незабитый пенальти
82'
Инчхон Юн - Угловой
86'
Инчхон Юн - 1-ый Гол
90+1'
Инчхон Юн - Угловой
90+8'
Инчхон Юн - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1
