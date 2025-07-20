Смотреть онлайн Гёнгхам - Инчхон Юн 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Гёнгхам — Инчхон Юн, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чангвон.