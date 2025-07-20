20.07.2025
Смотреть онлайн Ченджу Джикджи - Чхонан 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Футбол. Южная Корея. К-лига 2: Ченджу Джикджи — Чхонан, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cheongju Stadium.
МСК, 21 тур, Стадион: Cheongju Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Ченджу Джикджи
13'
68'
Завершен
2 : 1
20 июля 2025
Чхонан
20'
Чхонан
20'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
13'
Chungbuk Cheongju - 1-ый Гол
18'
Чхонан - Угловой
20'
Чхонан - Угловой
20'
Чхонан - 2-ой Гол
22'
Chungbuk Cheongju - Угловой
23'
Chungbuk Cheongju - Угловой
39'
Chungbuk Cheongju - Угловой
45+6'
Chungbuk Cheongju - Угловой
45+8'
Chungbuk Cheongju - Угловой
61'
Чхонан - Угловой
68'
Chungbuk Cheongju - 3-ий Гол
83'
Чхонан - Угловой
88'
Чхонан - Угловой
90+3'
Чхонан - Угловой
Превью матча Ченджу Джикджи — Чхонан
История последних встреч
Ченджу Джикджи
Чхонан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
Ченджу Джикджи
0:1
Чхонан
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
103
102
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу