Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Ченджу Джикджи - Чхонан 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяФутбол. Южная Корея. К-лига 2: Ченджу ДжикджиЧхонан, 21 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cheongju Stadium.

МСК, 21 тур, Стадион: Cheongju Stadium
Футбол. Южная Корея. К-лига 2
Ченджу Джикджи
13'
68'
Завершен
2 : 1
20 июля 2025
Чхонан
20'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Chungbuk Cheongju icon
13'
Чхонан icon
20'
Счет после первого тайма 1:1
Chungbuk Cheongju icon
68'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
13'
Chungbuk Cheongju - 1-ый Гол
18'
Угловой
Чхонан - Угловой
20'
Угловой
Чхонан - Угловой
20'
Чхонан - 2-ой Гол
22'
Угловой
Chungbuk Cheongju - Угловой
23'
Угловой
Chungbuk Cheongju - Угловой
39'
Угловой
Chungbuk Cheongju - Угловой
45+6'
Угловой
Chungbuk Cheongju - Угловой
45+8'
Угловой
Chungbuk Cheongju - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
61'
Угловой
Чхонан - Угловой
68'
Chungbuk Cheongju - 3-ий Гол
83'
Угловой
Чхонан - Угловой
88'
Угловой
Чхонан - Угловой
90+3'
Угловой
Чхонан - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ченджу Джикджи — Чхонан

История последних встреч

Ченджу Джикджи
Ченджу Джикджи
Чхонан
Ченджу Джикджи
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
Ченджу Джикджи
Ченджу Джикджи
0:1
Чхонан
Чхонан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ченджу Джикджи Ченджу Джикджи
49%
Чхонан Чхонан
51%
Атаки
103
102
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
19 Января
23:00
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
19 Января
22:30
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
19 Января
23:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA