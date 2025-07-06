06.07.2025
МСК, 22 тур, Стадион: Lilly Homes Stadium
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Блэктаун Сити
49'
Завершен
1 : 3
06 июля 2025
Рокдейл Илинден
45+2'
75'
90'
Рокдейл Илинден FC
45+2'
Счет после первого тайма 0:1
Блэктаун Сити
49'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
27'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
42'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
44'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
45+2'
Рокдейл Илинден FC - 1-ый Гол
49'
Блэктаун Сити - 2-ой Гол
51'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
67'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
74'
Блэктаун Сити - Угловой
75'
Рокдейл Илинден FC - 3-ий Гол
78'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
79'
Рокдейл Илинден FC - Угловой
90'
Рокдейл Илинден FC - 4-ый Гол
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3
