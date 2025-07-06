Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Блэктаун Сити - Рокдейл Илинден 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Блэктаун СитиРокдейл Илинден, 22 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lilly Homes Stadium.

МСК, 22 тур, Стадион: Lilly Homes Stadium
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Блэктаун Сити
49'
Завершен
1 : 3
06 июля 2025
Рокдейл Илинден
45+2'
75'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рокдейл Илинден FC icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1
Блэктаун Сити icon
49'
Рокдейл Илинден FC icon
75'
Рокдейл Илинден FC icon
90'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
42'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
44'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
45+2'
Рокдейл Илинден FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Блэктаун Сити - 2-ой Гол
51'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
67'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
74'
Угловой
Блэктаун Сити - Угловой
75'
Рокдейл Илинден FC - 3-ий Гол
78'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
79'
Угловой
Рокдейл Илинден FC - Угловой
90'
Рокдейл Илинден FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Блэктаун Сити — Рокдейл Илинден

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
Алавес Алавес
Овьедо Овьедо
4 Января
20:30
Майорка Майорка
Хирона Хирона
4 Января
20:30
Верона Верона
Торино Торино
4 Января
20:00
Монреаль Монреаль
Даллас Даллас
4 Января
22:07
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
4 Января
21:00
Питтсбург Питтсбург
Коламбус Коламбус
4 Января
23:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA