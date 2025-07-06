06.07.2025
Смотреть онлайн Маркони Стеллионс - Сидней Юнайтед 58 06.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marconi Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Marconi Stadium
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Маркони Стеллионс
23'
90'
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
23'
Маркони Стеллионс - 1-ый Гол
74'
Маркони Стеллионс - Угловой
75'
Маркони Стеллионс - Угловой
88'
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
90'
Маркони Стеллионс - 2-ой Гол
Статистика матча
Атаки
83
90
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
7
1
