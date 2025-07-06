06.07.2025
Смотреть онлайн Централ Кост Маринерс U21 - Сатерленд Шаркс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига: Централ Кост Маринерс U21 — Сатерленд Шаркс, 22 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pluim Park.
МСК, 22 тур, Стадион: Pluim Park
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,1
Текстовая трансляция
12'
Сатерленд Шаркс - Угловой
23'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
30'
Сатерленд Шаркс - Угловой
33'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
35'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
38'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
42'
Сатерленд Шаркс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
50'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
64'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
66'
Сатерленд Шаркс - Угловой
67'
Central Coast Mariners NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,1
Превью матча Централ Кост Маринерс U21 — Сатерленд Шаркс
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
54
57
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
2
9
Комментарии к матчу