Превью матча НСИ Рунавик-2 — Викингур Гота II

Команда НСИ Рунавик-2 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-29. Команда Викингур Гота II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 23-23. Команда НСИ Рунавик-2 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Викингур Гота II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Викингур Гота II, в том матче победу одержали гостьи.