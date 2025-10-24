Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0

Счет после первого тайма 1:0 : 0,0

Фарерские острова. Первый дивизион

Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0

Счет после первого тайма 1:0 : 0,0

Превью матча Б36 Торсхавн II — ЭБ Стреймур II

Команда Б36 Торсхавн II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13.