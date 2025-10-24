Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Б36 Торсхавн II - ЭБ Стреймур II 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фарерские островаФарерские острова. Первый дивизион: Б36 Торсхавн IIЭБ Стреймур II, 27 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гундадалур.

МСК, 27 тур, Стадион: Гундадалур
Фарерские острова. Первый дивизион
Б36 Торсхавн II
40'
Завершен
1 : 3
24 октября 2025
ЭБ Стреймур II
61'
66'
81'
Б36 Торсхавн II icon
40'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
EB/Streymur II icon
61'
EB/Streymur II icon
66'
EB/Streymur II icon
81'
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
9'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
9'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
13'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
23'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
28'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
38'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
40'
Б36 Торсхавн II - 1-ый Гол
45'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
47'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
50'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
61'
EB/Streymur II - 2-ой Гол
66'
EB/Streymur II - 3-ий Гол
73'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
75'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
81'
EB/Streymur II - 4-ый Гол
87'
Угловой
Б36 Торсхавн II - Угловой
88'
Угловой
EB/Streymur II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 0,0

Превью матча Б36 Торсхавн II — ЭБ Стреймур II

Команда Б36 Торсхавн II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13.

Статистика матча

Владение мячом
Б36 Торсхавн II Б36 Торсхавн II
54%
ЭБ Стреймур II ЭБ Стреймур II
46%
Атаки
161
130
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
4
4
Игры 27 тур
25.10.2025
Б-71 Сандур
3:0
ИФ Фуглафьёрдур
Завершен
24.10.2025
Б36 Торсхавн II
1:3
ЭБ Стреймур II
Завершен
24.10.2025
НСИ Рунавик-2
-:-
Викингур Гота II
Отменен
24.10.2025
ФК Клаксвуйк II
-:-
07 Вестур II
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA