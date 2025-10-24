Смотреть онлайн Б36 Торсхавн II - ЭБ Стреймур II 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фарерские острова — Фарерские острова. Первый дивизион: Б36 Торсхавн II — ЭБ Стреймур II, 27 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гундадалур.
Превью матча Б36 Торсхавн II — ЭБ Стреймур II
Команда Б36 Торсхавн II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13.