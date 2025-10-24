Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн ФК Клаксвуйк II - 07 Вестур II 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фарерские островаФарерские острова. Первый дивизион: ФК Клаксвуйк II07 Вестур II, 27 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vid Djupumyrar.

МСК, 27 тур, Стадион: Vid Djupumyrar
Фарерские острова. Первый дивизион
ФК Клаксвуйк II
Отменен
- : -
24 октября 2025
07 Вестур II
Превью матча ФК Клаксвуйк II — 07 Вестур II

Команда ФК Клаксвуйк II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-28. Команда 07 Вестур II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 6-29. Команда ФК Клаксвуйк II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. 07 Вестур II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды 07 Вестур II, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Клаксвуйк II
ФК Клаксвуйк II
07 Вестур II
ФК Клаксвуйк II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.05.2025
07 Вестур II
07 Вестур II
5:2
ФК Клаксвуйк II
ФК Клаксвуйк II
Обзор
Игры 27 тур
25.10.2025
Б-71 Сандур
3:0
ИФ Фуглафьёрдур
Завершен
24.10.2025
Б36 Торсхавн II
1:3
ЭБ Стреймур II
Завершен
24.10.2025
НСИ Рунавик-2
-:-
Викингур Гота II
Отменен
24.10.2025
ФК Клаксвуйк II
-:-
07 Вестур II
Отменен
