Превью матча ФК Клаксвуйк II — 07 Вестур II

Команда ФК Клаксвуйк II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-28. Команда 07 Вестур II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 6-29. Команда ФК Клаксвуйк II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. 07 Вестур II забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды 07 Вестур II, в том матче победу одержали хозяева.