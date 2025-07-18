Смотреть онлайн Сувон - ФК Кванджу 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Сувон — ФК Кванджу, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Suwon Civic Stadium. Судить этот матч будет Min-Seok Song.
Превью матча Сувон — ФК Кванджу
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Min-Seok Song (Южная Корея).
За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (4 из 8 матчей) Min-Seok Song назначал пенальти