18.07.2025

Смотреть онлайн Сувон - ФК Кванджу 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: СувонФК Кванджу, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Suwon Civic Stadium. Судить этот матч будет Min-Seok Song.

МСК, 22 тур, Стадион: Suwon Civic Stadium
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Сувон
85'
90'
Завершен
2 : 1
18 июля 2025
ФК Кванджу
78'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ФК Кванджу icon
78'
Сувон icon
85'
Сувон icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Сувон - Угловой
42'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
67'
Угловой
Сувон - Угловой
74'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
78'
ФК Кванджу - 1-ый Гол
81'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
85'
Сувон - 2-ой Гол
90'
Сувон - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сувон — ФК Кванджу

Сувон Сувон
1
Южная Корея
Hwang Jae-yun
2
Южная Корея
Йонг Лии
6
Южная Корея
Choi Kyu-Baek
20
Южная Корея
Ли Джисол
72
Южная Корея
Lee Siyoung
94
Южная Корея
Hyun Beom Ahn
18
Южная Корея
Han Chan-hee
97
Бразилия
Luan Dias da Silva
7
Южная Корея
Яе-Вон Ли
44
Бразилия
Виллиан Барбоса
10
Южная Корея
Дон Вон Чи
Тренер
Kim Eun-Jung
ФК Кванджу ФК Кванджу
1
Южная Корея
Kim Kyeong-Min
2
Южная Корея
Sung-gwon Cho
20
Южная Корея
Jin Si-woo
39
Южная Корея
Санг Ги Мин
94
Южная Корея
Sim Sang-min
7
Северная Македония
Jasir Asani
8
Южная Корея
Lee Kang-hyeon
10
Южная Корея
Куонг Рок Чой
16
Южная Корея
Jung Ji-Hun
40
Южная Корея
Shin Chang-moo
17
Бразилия
Reis
Тренер
Южная Корея
Jung-hyo Lee

Статистика матча

Владение мячом
Сувон Сувон
46%
ФК Кванджу ФК Кванджу
54%
Атаки
79
116
Угловые
2
5
Фолы
13
10
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Min-Seok Song (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Min-Seok Song назначал пенальти

