20.07.2025

Смотреть онлайн Сеул - Ulsan HD 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: СеулUlsan HD, 22 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Чемпионата мира. Судить этот матч будет Go Hyeong-jin.

МСК, 22 тур, Стадион: Стадион Чемпионата мира
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Сеул
42'
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Ulsan HD
Смотреть онлайн
Сеул icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Сеул - Угловой
7'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
9'
Угловой
Сеул - Угловой
12'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
23'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
29'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
40'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
42'
Сеул - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
49'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
86'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
88'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
89'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
90'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
90'
Угловой
Ulsan HD - Угловой
90+5'
Угловой
Сеул - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4

Превью матча Сеул — Ulsan HD

Сеул Сеул
31
Южная Корея
Kang Hyeon-mu
16
Южная Корея
Чой Юн
5
Иордания
Yazan Al-Arab
30
Южная Корея
Ким Джусунг
22
Южная Корея
Ким Джин Су
70
Бразилия
Anderson de Oliveira da Silva
7
Южная Корея
Jeong Seung-won
41
Южная Корея
Hwang Do-yoon
27
Южная Корея
Сеон-Мин Моон
10
Англия
Джесси Лингард
32
Польша
Patryk Klimala
Тренер
Южная Корея
Gi Dong Kim
Ulsan HD Ulsan HD
21
Южная Корея
Чо Хен-Ву
4
Южная Корея
Myeong-kwan Seo
66
Польша
Milosz Trojak
19
Южная Корея
Ким
30
Южная Корея
Jae-seok Yoon
7
Южная Корея
Ko Seung-Beom
6
Швеция
Дариян Божаник
2
Южная Корея
Hyun Taek Cho
14
Южная Корея
Jinhyung Lee
97
Бразилия
Erick Farias
17
Швеция
Gustav Ludwigson
Тренер
Южная Корея
Pan-Gon Kim

История последних встреч

Сеул
Сеул
Ulsan HD
Сеул
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Сеул
Сеул
3:2
Ulsan HD
Ulsan HD
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сеул Сеул
50%
Ulsan HD Ulsan HD
50%
Атаки
96
112
Угловые
3
11
Фолы
7
15
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Go Hyeong-jin (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Go Hyeong-jin назначал пенальти

Комментарии к матчу
