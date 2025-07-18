Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Тэгу - Кимчхон Сангму 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: ТэгуКимчхон Сангму, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе DGB Daegu Bank Park. Судить этот матч будет Sang-Hyeop Chae.

МСК, 22 тур, Стадион: DGB Daegu Bank Park
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Тэгу
19'
22'
Завершен
2 : 3
18 июля 2025
Кимчхон Сангму
41'
54'
90+2'
Тэгу icon
19'
Тэгу icon
22'
Кимчхон Сангму icon
41'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
Кимчхон Сангму icon
54'
Кимчхон Сангму icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
19'
Тэгу - 1-ый Гол
22'
Тэгу - 2-ой Гол
29'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
41'
Кимчхон Сангму - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Тэгу - Угловой
45+12'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
50'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
50'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
54'
Кимчхон Сангму - 4-ый Гол
58'
Угловой
Тэгу - Угловой
67'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
75'
Угловой
Кимчхон Сангму - Угловой
81'
Угловой
Тэгу - Угловой
90+2'
Кимчхон Сангму - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Тэгу - Угловой
90+5'
Угловой
Тэгу - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2

Превью матча Тэгу — Кимчхон Сангму

Тэгу Тэгу
21
Южная Корея
Сеунг-Хоон Ох
55
Южная Корея
Ju-Sung Woo
6
Южная Корея
Hong Jeong-un
4
Бразилия
Caio Marcelo
22
Южная Корея
Jang Seong-won
44
Kim Jeong Hyun
88
Бразилия
Carlos Jatoba
3
КНДР
Woo Jae Jeong
30
Южная Корея
Jong-mu Han
11
Бразилия
Cesinha
77
Южная Корея
Kim Ju-kong
Тренер
Южная Корея
Byung-Soo Kim
Кимчхон Сангму Кимчхон Сангму
23
Южная Корея
Ju-hyeon Lee
13
Южная Корея
Inpyo Oh
5
Южная Корея
Kim Kang-San
35
Южная Корея
Jung-taek Lee
34
Южная Корея
Park Cheol-woo
11
Южная Корея
Донг-Юн Лии
8
Южная Корея
Seung-won Lee
28
Южная Корея
Sung Ung Mang
7
Южная Корея
Seungsub Kim
14
Южная Корея
Lee Dong-kyeong
19
Южная Корея
Park Sang-hyeok
Тренер
Южная Корея
Jungyong Chung

Статистика матча

Владение мячом
Тэгу Тэгу
37%
Кимчхон Сангму Кимчхон Сангму
63%
Атаки
62
79
Угловые
5
7
Фолы
6
17
Удары (всего)
9
10
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sang-Hyeop Chae (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Sang-Hyeop Chae назначал пенальти

Комментарии к матчу
