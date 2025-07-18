Смотреть онлайн Тэгу - Кимчхон Сангму 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Тэгу — Кимчхон Сангму, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе DGB Daegu Bank Park. Судить этот матч будет Sang-Hyeop Chae.
Превью матча Тэгу — Кимчхон Сангму
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sang-Hyeop Chae (Южная Корея).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Sang-Hyeop Chae назначал пенальти