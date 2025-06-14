Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Голд Кост Найтс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: ФК Сент-Джордж УиллавонгГолд Кост Найтс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint George Park.

МСК, 14 тур, Стадион: Saint George Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
42'
61'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Голд Кост Найтс
73'
80'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг icon
42'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Сент-Джордж Уиллавонг icon
61'
Голд Кост Найтс icon
73'
Голд Кост Найтс icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
20'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
42'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
55'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
61'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - 2-ой Гол
65'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
71'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
72'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
73'
Голд Кост Найтс - 3-ий Гол
80'
Голд Кост Найтс - 4-ый Гол
89'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
90+4'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча ФК Сент-Джордж Уиллавонг — Голд Кост Найтс

Статистика матча

Атаки
63
41
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
2
2
Игры 14 тур
17.06.2025
Пенинсула Пауэр
0:2
Moreton City Excelsior
Завершен
15.06.2025
Брисбен Олимпик
3:3
Истерн Сабербс
Завершен
15.06.2025
Brisbane Roar NPL
2:0
Саншайн Кост Уондерерс
Завершен
14.06.2025
Виннум Вулвз
1:4
Лайонс ФК
Завершен
14.06.2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
2:2
Голд Кост Найтс
Завершен
Комментарии к матчу
