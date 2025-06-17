Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Пенинсула Пауэр - Moreton City Excelsior 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Пенинсула ПауэрMoreton City Excelsior, 14 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на стадионе A.J.Kelly Park.

МСК, 14 тур, Стадион: A.J.Kelly Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Пенинсула Пауэр
Завершен
0 : 2
17 июня 2025
Moreton City Excelsior
24'
69'
Moreton City Excelsior icon
24'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,0
Moreton City Excelsior icon
69'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Moreton City Excelsior - Угловой
10'
Угловой
Moreton City Excelsior - Угловой
24'
Moreton City Excelsior - 1-ый Гол
32'
Угловой
Пенинсула Пауэр - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,0
60'
Угловой
Пенинсула Пауэр - Угловой
69'
Moreton City Excelsior - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,0

Превью матча Пенинсула Пауэр — Moreton City Excelsior

Статистика матча

Владение мячом
Пенинсула Пауэр Пенинсула Пауэр
50%
Moreton City Excelsior Moreton City Excelsior
50%
Атаки
139
150
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
6
7
Игры 14 тур
17.06.2025
Пенинсула Пауэр
0:2
Moreton City Excelsior
Завершен
