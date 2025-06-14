14.06.2025
Смотреть онлайн Голд Кост Юнайтед - Брисбен Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Голд Кост Юнайтед — Брисбен Сити, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Скиллд Парк.
МСК, 14 тур, Стадион: Скиллд Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Голд Кост Юнайтед
90+1'
90+11'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Голд Кост Юнайтед
90+1'
Голд Кост Юнайтед
90+11'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Брисбен Сити - Угловой
12'
Голд Кост Юнайтед - Угловой
29'
Голд Кост Юнайтед - Угловой
45+3'
Голд Кост Юнайтед - Угловой
52'
Брисбен Сити - Угловой
62'
Голд Кост Юнайтед - Угловой
90+1'
Голд Кост Юнайтед - Угловой
90+1'
Голд Кост Юнайтед - 1-ый Гол
90+10'
Брисбен Сити - Угловой
90+11'
Голд Кост Юнайтед - 2-ой Гол
Превью матча Голд Кост Юнайтед — Брисбен Сити
Статистика матча
Атаки
69
37
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу