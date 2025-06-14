Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Голд Кост Юнайтед - Брисбен Сити 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Голд Кост ЮнайтедБрисбен Сити, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Скиллд Парк.

МСК, 14 тур, Стадион: Скиллд Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Голд Кост Юнайтед
90+1'
90+11'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Брисбен Сити
Счет после первого тайма 0:0
Голд Кост Юнайтед icon
90+1'
Голд Кост Юнайтед icon
90+11'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Брисбен Сити - Угловой
12'
Угловой
Голд Кост Юнайтед - Угловой
29'
Угловой
Голд Кост Юнайтед - Угловой
45+3'
Угловой
Голд Кост Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Брисбен Сити - Угловой
62'
Угловой
Голд Кост Юнайтед - Угловой
90+1'
Угловой
Голд Кост Юнайтед - Угловой
90+1'
Голд Кост Юнайтед - 1-ый Гол
90+10'
Угловой
Брисбен Сити - Угловой
90+11'
Голд Кост Юнайтед - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Голд Кост Юнайтед — Брисбен Сити

Статистика матча

Атаки
69
37
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
1
Игры 14 тур
17.06.2025
Пенинсула Пауэр
0:2
Moreton City Excelsior
Завершен
15.06.2025
Брисбен Олимпик
3:3
Истерн Сабербс
Завершен
15.06.2025
Brisbane Roar NPL
2:0
Саншайн Кост Уондерерс
Завершен
14.06.2025
Виннум Вулвз
1:4
Лайонс ФК
Завершен
14.06.2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
2:2
Голд Кост Найтс
Завершен
14.06.2025
Голд Кост Юнайтед
2:0
Брисбен Сити
Завершен
Комментарии к матчу
