06.07.2025
Смотреть онлайн Лайонс ФК - ФК Сент-Джордж Уиллавонг 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Лайонс ФК — ФК Сент-Джордж Уиллавонг, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Luxury Paints Stadium.
МСК, 16 тур, Стадион: Luxury Paints Stadium
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Лайонс ФК
44'
54'
69'
Завершен
3 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
12'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
26'
Лайонс ФК - Угловой
26'
Лайонс ФК - Угловой
35'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
36'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
44'
Лайонс ФК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Лайонс ФК - Угловой
54'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
60'
Лайонс ФК - Угловой
61'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
69'
Лайонс ФК - 3-ий Гол
90+3'
Лайонс ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Лайонс ФК — ФК Сент-Джордж Уиллавонг
Статистика матча
Владение мячом
67%
Атаки
145
80
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу