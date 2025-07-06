Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Лайонс ФК - ФК Сент-Джордж Уиллавонг 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Лайонс ФКФК Сент-Джордж Уиллавонг, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Luxury Paints Stadium.

МСК, 16 тур, Стадион: Luxury Paints Stadium
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Лайонс ФК
44'
54'
69'
Завершен
3 : 0
06 июля 2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
Лайонс ФК icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Лайонс ФК icon
54'
Лайонс ФК icon
69'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
26'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
26'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
35'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
36'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
44'
Лайонс ФК - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
54'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
60'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
61'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
69'
Лайонс ФК - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Лайонс ФК — ФК Сент-Джордж Уиллавонг

Статистика матча

Владение мячом
Лайонс ФК Лайонс ФК
67%
ФК Сент-Джордж Уиллавонг ФК Сент-Джордж Уиллавонг
33%
Атаки
145
80
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
