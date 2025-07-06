06.07.2025
Смотреть онлайн Брисбен Олимпик - Голд Кост Найтс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Брисбен Олимпик — Голд Кост Найтс, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.
МСК, 16 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Текстовая трансляция
5'
Брисбен Олимпик - Угловой
10'
Брисбен Олимпик - 1-ый Гол
16'
Голд Кост Найтс - Угловой
26'
Голд Кост Найтс - Угловой
32'
Брисбен Олимпик - 2-ой Гол
44'
Брисбен Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
48'
Голд Кост Найтс - Угловой
57'
Голд Кост Найтс - Угловой
57'
Голд Кост Найтс - Угловой
76'
Голд Кост Найтс - Угловой
77'
Голд Кост Найтс - Угловой
77'
Голд Кост Найтс - Угловой
80'
Голд Кост Найтс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Превью матча Брисбен Олимпик — Голд Кост Найтс
История последних встреч
Брисбен Олимпик
Голд Кост Найтс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
Голд Кост Найтс
1:0
Брисбен Олимпик
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
178
175
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
1
