06.07.2025
Смотреть онлайн Brisbane Roar NPL - Истерн Сабербс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Brisbane Roar NPL — Истерн Сабербс, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.
МСК, 16 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Brisbane Roar NPL
90+2'
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Истерн Сабербс
Текстовая трансляция
5'
Истерн Сабербс - Угловой
7'
Brisbane Roar NPL - Угловой
21'
Brisbane Roar NPL - Угловой
22'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
24'
Brisbane Roar NPL - Угловой
29'
Истерн Сабербс - Угловой
31'
Brisbane Roar NPL - Угловой
37'
Brisbane Roar NPL - Угловой
60'
Истерн Сабербс - 2-ой Гол
63'
Brisbane Roar NPL - Угловой
74'
Brisbane Roar NPL - Угловой
90+1'
Brisbane Roar NPL - Угловой
90+2'
Brisbane Roar NPL - 3-ий Гол
Превью матча Brisbane Roar NPL — Истерн Сабербс
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу