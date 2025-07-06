Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Brisbane Roar NPL - Истерн Сабербс 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Brisbane Roar NPLИстерн Сабербс, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.

МСК, 16 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Brisbane Roar NPL
90+2'
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Истерн Сабербс
22'
60'
Истерн Сабербс icon
22'
Счет после первого тайма 0:1
Истерн Сабербс icon
60'
Brisbane Roar NPL icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
7'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
21'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
22'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
24'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
29'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
31'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
37'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Истерн Сабербс - 2-ой Гол
63'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
74'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
90+1'
Угловой
Brisbane Roar NPL - Угловой
90+2'
Brisbane Roar NPL - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Brisbane Roar NPL — Истерн Сабербс

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
