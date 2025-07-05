Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Норт Саншайн Иглс - Брансвик Сити 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Victoria Premier League 1: Норт Саншайн ИглсБрансвик Сити, 21 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 21 тур
Australia Victoria Premier League 1
Норт Саншайн Иглс
36'
75'
Завершен
2 : 1
05 июля 2025
Брансвик Сити
88'
Смотреть онлайн
Норт Саншайн Иглс icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Норт Саншайн Иглс icon
75'
Брансвик Сити icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
3'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
34'
Угловой
Брансвик Сити - Угловой
36'
Норт Саншайн Иглс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
57'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
58'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
68'
Угловой
Брансвик Сити - Угловой
75'
Норт Саншайн Иглс - 2-ой Гол
79'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
83'
Угловой
Брансвик Сити - Угловой
85'
Угловой
Брансвик Сити - Угловой
88'
Брансвик Сити - 3-ий Гол
89'
Угловой
Норт Саншайн Иглс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Норт Саншайн Иглс — Брансвик Сити

Статистика матча

Атаки
51
62
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
7
Удары в створ ворот
7
3
