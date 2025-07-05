05.07.2025
Смотреть онлайн Мельбурн Сити (мол) - Вестерн Юнайтед (21) 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Victoria Premier League 1: Мельбурн Сити (мол) — Вестерн Юнайтед (21), 21 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк.
МСК, 21 тур, Стадион: AAMI Парк
Australia Victoria Premier League 1
Мельбурн Сити (мол)
78'
88'
Завершен
2 : 3
05 июля 2025
Вестерн Юнайтед (21)
24'
39'
60'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,3
Текстовая трансляция
20'
Western United FC NPL - Угловой
21'
Western United FC NPL - Угловой
21'
Western United FC NPL - Угловой
24'
Western United FC NPL - 1-ый Гол
30'
Western United FC NPL - Угловой
39'
Western United FC NPL - 2-ой Гол
55'
Western United FC NPL - Угловой
60'
Western United FC NPL - Угловой
60'
Western United FC NPL - 3-ий Гол
78'
Melbourne City NPL - 4-ый Гол
82'
Melbourne City NPL - Угловой
82'
Melbourne City NPL - Угловой
88'
Melbourne City NPL - 5-ый Гол
90+6'
Melbourne City NPL - Угловой
Статистика матча
Атаки
78
28
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
8
