05.07.2025

Смотреть онлайн Мельбурн Сити (мол) - Вестерн Юнайтед (21) 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Victoria Premier League 1: Мельбурн Сити (мол)Вестерн Юнайтед (21), 21 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк.

МСК, 21 тур, Стадион: AAMI Парк
Australia Victoria Premier League 1
Мельбурн Сити (мол)
78'
88'
Завершен
2 : 3
05 июля 2025
Вестерн Юнайтед (21)
24'
39'
60'
Смотреть онлайн
Western United FC NPL icon
24'
Western United FC NPL icon
39'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
Western United FC NPL icon
60'
Melbourne City NPL icon
78'
Melbourne City NPL icon
88'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,3
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
21'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
21'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
24'
Western United FC NPL - 1-ый Гол
30'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
39'
Western United FC NPL - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
55'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
60'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
60'
Western United FC NPL - 3-ий Гол
78'
Melbourne City NPL - 4-ый Гол
82'
Угловой
Melbourne City NPL - Угловой
82'
Угловой
Melbourne City NPL - Угловой
88'
Melbourne City NPL - 5-ый Гол
90+6'
Угловой
Melbourne City NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,3

Превью матча Мельбурн Сити (мол) — Вестерн Юнайтед (21)

Статистика матча

Атаки
78
28
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
8
