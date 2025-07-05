05.07.2025
Смотреть онлайн Лангваррин - ФК Морелэнд Сити 05.07.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Victoria Premier League 1: Лангваррин — ФК Морелэнд Сити, 21 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lawton Reserve.
МСК, 21 тур, Стадион: Lawton Reserve
Australia Victoria Premier League 1
Лангваррин
23'
31'
51'
Завершен
3 : 1
05 июля 2025
ФК Морелэнд Сити
45+1'
Лангваррин
23'
Лангваррин
31'
ФК Морелэнд Сити
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Лангваррин
51'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Лангваррин - Угловой
23'
Лангваррин - 1-ый Гол
31'
Лангваррин - 2-ой Гол
41'
ФК Морелэнд Сити - Угловой
45+1'
ФК Морелэнд Сити - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
ФК Морелэнд Сити - Угловой
51'
Лангваррин - 4-ый Гол
73'
Лангваррин - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Лангваррин — ФК Морелэнд Сити
Статистика матча
Атаки
103
91
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
10
5
