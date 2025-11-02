Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Минёр Перник - Спартак Плевен 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: Минёр ПерникСпартак Плевен, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Миньор.

МСК, 14 тур, Стадион: Миньор
Bulgaria Second League
Минёр Перник
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Спартак Плевен
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Спартак Плевен - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Минёр Перник - Угловой
53'
Угловой
Минёр Перник - Угловой
59'
Угловой
Минёр Перник - Угловой
69'
Угловой
Спартак Плевен - Угловой
76'
Угловой
Спартак Плевен - Угловой

Превью матча Минёр Перник — Спартак Плевен

Команда Минёр Перник в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Спартак Плевен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-17. Команда Минёр Перник в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спартак Плевен забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Минёр Перник Минёр Перник
64%
Спартак Плевен Спартак Плевен
36%
Атаки
74
56
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
2
Игры 14 тур
03.11.2025
Лудогорец Разград B
-:-
Хебар
Отложен
02.11.2025
Этар
3:3
Черноморец
Отменен
02.11.2025
Дупница
3:1
Пирин
Завершен
02.11.2025
Минёр Перник
0:0
Спартак Плевен
Отменен
31.10.2025
FK Fratria
2:0
Вихрен
Завершен
Комментарии к матчу
