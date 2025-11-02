Смотреть онлайн Минёр Перник - Спартак Плевен 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: Минёр Перник — Спартак Плевен, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Миньор.
Превью матча Минёр Перник — Спартак Плевен
Команда Минёр Перник в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Спартак Плевен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-17. Команда Минёр Перник в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спартак Плевен забивает 1, пропускает 2.