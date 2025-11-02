Смотреть онлайн Дупница - Пирин 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: Дупница — Пирин, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Bonchuk Stadium.
Превью матча Дупница — Пирин
Команда Дупница в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-16. Команда Пирин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-14. Команда Дупница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пирин забивает 2, пропускает 1.