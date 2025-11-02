Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Дупница - Пирин 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: ДупницаПирин, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Bonchuk Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Bonchuk Stadium
Bulgaria Second League
Дупница
22'
66'
86'
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Пирин
10'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пирин icon
10'
Дупница icon
22'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Дупница icon
66'
Дупница icon
86'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Пирин - Угловой
5'
Угловой
Пирин - Угловой
6'
Угловой
Пирин - Угловой
8'
Угловой
Пирин - Угловой
10'
Пирин - 1-ый Гол
16'
Угловой
Дупница - Угловой
22'
Угловой
Дупница - Угловой
22'
Дупница - 2-ой Гол
35'
Угловой
Пирин - Угловой
45'
Угловой
Дупница - Угловой
45+1'
Угловой
Дупница - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
58'
Угловой
Пирин - Угловой
66'
Дупница - 3-ий Гол
71'
Угловой
Пирин - Угловой
79'
Угловой
Пирин - Угловой
86'
Дупница - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,2

Превью матча Дупница — Пирин

Команда Дупница в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-16. Команда Пирин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-14. Команда Дупница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пирин забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Дупница Дупница
45%
Пирин Пирин
55%
Атаки
73
81
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
5
Игры 14 тур
03.11.2025
Лудогорец Разград B
-:-
Хебар
Отложен
02.11.2025
Этар
3:3
Черноморец
Отменен
02.11.2025
Дупница
3:1
Пирин
Завершен
02.11.2025
Минёр Перник
0:0
Спартак Плевен
Отменен
31.10.2025
FK Fratria
2:0
Вихрен
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA