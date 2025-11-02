Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Этар - Черноморец 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: ЭтарЧерноморец, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Ivailo.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion Ivailo
Bulgaria Second League
Этар
27'
63'
76'
Отменен
3 : 3
02 ноября 2025
Черноморец
32'
52'
64'
Этар icon
27'
Черноморец icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Черноморец icon
52'
Этар icon
63'
Черноморец icon
64'
Этар icon
76'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Черноморец - Угловой
15'
Угловой
Этар - Угловой
19'
Угловой
Этар - Угловой
20'
Угловой
Черноморец - Угловой
27'
Этар - 1-ый Гол
31'
Угловой
Этар - Угловой
32'
Черноморец - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Черноморец - 3-ий Гол
63'
Этар - 4-ый Гол
64'
Черноморец - 5-ый Гол
76'
Этар - 6-ый Гол
86'
Угловой
Этар - Угловой
89'
Угловой
Этар - Угловой

Превью матча Этар — Черноморец

Команда Этар в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-13. Команда Черноморец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Этар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Черноморец забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
79
30
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
3
Игры 14 тур
03.11.2025
Лудогорец Разград B
-:-
Хебар
Отложен
02.11.2025
Этар
3:3
Черноморец
Отменен
02.11.2025
Дупница
3:1
Пирин
Завершен
02.11.2025
Минёр Перник
0:0
Спартак Плевен
Отменен
31.10.2025
FK Fratria
2:0
Вихрен
Завершен
