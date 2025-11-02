Смотреть онлайн Этар - Черноморец 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: Этар — Черноморец, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Ivailo.
Превью матча Этар — Черноморец
Команда Этар в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-13. Команда Черноморец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Этар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Черноморец забивает 2, пропускает 1.