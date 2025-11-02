Смотреть онлайн Анагеннис Кардица - Ираклис 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Суперлига 2: Анагеннис Кардица — Ираклис, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Кардицас.
Превью матча Анагеннис Кардица — Ираклис
Команда Анагеннис Кардица в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Ираклис, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-7. Команда Анагеннис Кардица в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ираклис забивает 1, пропускает 1.