Смотреть онлайн Эгалео - Chania 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Суперлига 2: Эгалео — Chania, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Stavros Mavrothalassitis.
Превью матча Эгалео — Chania
Команда Эгалео в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-14.