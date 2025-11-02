Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Кампаниякос Чаластрас - Asteras Tripolis B 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Суперлига 2: Кампаниякос ЧаластрасAsteras Tripolis B, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gipedo Chalastras.

МСК, 8 тур, Стадион: Gipedo Chalastras
Греция - Суперлига 2
Кампаниякос Чаластрас
Отменен
0 : 1
02 ноября 2025
Asteras Tripolis B
58'
Счет после первого тайма 0:0
Asteras Tripolis B icon
58'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Кампаниякос Чаластрас Chalastras - Угловой
27'
Угловой
Кампаниякос Чаластрас Chalastras - Угловой
28'
Угловой
Кампаниякос Чаластрас Chalastras - Угловой
33'
Угловой
Asteras Tripolis B - Угловой
45+1'
Угловой
Asteras Tripolis B - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Asteras Tripolis B - Угловой
54'
Угловой
Asteras Tripolis B - Угловой
57'
Угловой
Asteras Tripolis B - Угловой
58'
Asteras Tripolis B - 1-ый Гол
63'
Угловой
Кампаниякос Чаластрас Chalastras - Угловой
83'
Угловой
Кампаниякос Чаластрас Chalastras - Угловой

Превью матча Кампаниякос Чаластрас — Asteras Tripolis B

Команда Кампаниякос Чаластрас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Asteras Tripolis B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-4. Команда Кампаниякос Чаластрас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Asteras Tripolis B забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Кампаниякос Чаластрас Кампаниякос Чаластрас
55%
Asteras Tripolis B Asteras Tripolis B
45%
Атаки
110
89
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
1
3
Игры 8 тур
02.11.2025
Эгалео
-:-
Chania
Отменен
02.11.2025
Анагеннис Кардица
1:1
Ираклис
Завершен
02.11.2025
Кампаниякос Чаластрас
0:1
Asteras Tripolis B
Отменен
02.11.2025
Hellas Syrou
1:2
Паниониос
Завершен
01.11.2025
ПАОК II
3:0
Македоникос
Завершен
01.11.2025
Olympiacos B
2:3
Илиуполи
Завершен
01.11.2025
Каламата
5:1
Панаргиакос
Завершен
01.11.2025
Нестос Хрисуполис
0:0
Волу
Завершен
01.11.2025
Athens Kallithea
1:1
ГС Марко
Завершен
