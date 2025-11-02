Смотреть онлайн Кампаниякос Чаластрас - Asteras Tripolis B 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Суперлига 2: Кампаниякос Чаластрас — Asteras Tripolis B, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gipedo Chalastras.
Превью матча Кампаниякос Чаластрас — Asteras Tripolis B
Команда Кампаниякос Чаластрас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Asteras Tripolis B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-4. Команда Кампаниякос Чаластрас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Asteras Tripolis B забивает 1, пропускает 0.