Смотреть онлайн Смедерево - ОФК Врсац 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - 1-я лига: Смедерево — ОФК Врсац, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Smederevo Stadium.
Превью матча Смедерево — ОФК Врсац
Команда Смедерево в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-9. Команда ОФК Врсац, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Смедерево в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ОФК Врсац забивает 1, пропускает 1.