25.10.2025

Смотреть онлайн Смедерево - ОФК Врсац 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - 1-я лига: СмедеревоОФК Врсац, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Smederevo Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Smederevo Stadium
Сербия - 1-я лига
Смедерево
29'
51'
61'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
ОФК Врсац
Смедерево icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Смедерево icon
51'
Смедерево icon
61'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ОФК Врсац - Угловой
26'
Угловой
Смедерево - Угловой
26'
Угловой
Смедерево - Угловой
27'
Угловой
Смедерево - Угловой
29'
Угловой
Смедерево - Угловой
29'
Угловой
Смедерево - Угловой
29'
Смедерево - 1-ый Гол
36'
Угловой
ОФК Врсац - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Смедерево - 2-ой Гол
56'
Угловой
Смедерево - Угловой
59'
Угловой
Смедерево - Угловой
61'
Смедерево - 3-ий Гол
69'
Угловой
ОФК Врсац - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Смедерево — ОФК Врсац

Команда Смедерево в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-9. Команда ОФК Врсац, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Смедерево в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ОФК Врсац забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Смедерево Смедерево
48%
ОФК Врсац ОФК Врсац
52%
Атаки
96
112
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
5
0
Игры 15 тур
25.10.2025
Смедерево
3:0
ОФК Врсац
Завершен
25.10.2025
FK Fap
0:1
Земун
Завершен
25.10.2025
SU Dinamo Jug
1:0
Воздовак
Завершен
24.10.2025
Лозница
2:0
Борац Чачак
Завершен
24.10.2025
FK Usce Novi Beograd
1:2
Мачва
Завершен
24.10.2025
ФК Дубочица
0:0
Единство УБ
Завершен
24.10.2025
Графичар Белград
1:2
FK Tekstilac Odzaci
Завершен
Комментарии к матчу
